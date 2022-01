Gardaland inaugura ad aprile l’attrazione di Jumanji

Jumanji The Adventure, la prima attrazione al mondo basata sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures, verrà inaugurata sabato 2 Aprile a Gardaland.

Dopo essere stati trasportati nella dimensione parallela del gioco di Jumanji, gli Ospiti si faranno strada nella giungla affrontando pericolosi animali e ostacoli di ogni tipo. In una gara contro il tempo, la missione degli avventurieri sarà riportare al leggendario tempio la sacra gemma preziosa e salvare Jumanji. In particolare dovranno affrontare gli animatronics: il possente ippopotamo che coglie tutti di sorpresa emergendo da una palude, i pericolosi ragni che si calano dall’alto sopra il veicolo in corsa e lo spaventoso Gigante di Pietra che ruggendo esce da una caverna e con la sua mano blocca il passaggio.

Saranno ben 12 le ambientazioni scenografiche, altamente immersive ed ispirate alle scene più iconiche della notissima serie cinematografica Jumanji di Sony Picture Entertainment. L’avventura nel mondo di Jumanji sarà vissuta dai Visitatori a bordo di speciali vetture – lunghe tre metri e larghe 2 – a forma di veicolo fuoristrada, il celebre mezzo 4×4 del film riprodotto nei minimi dettagli; le vetture saranno in tutto 12 con una capienza ciascuna di 6 persone, consentendo quindi di trasportare quasi 1.000 persone all’ora.

Ciascun veicolo multi-motion, oltre a compiere un movimento lineare lungo il binario, reagirà ai pericoli, agli ostacoli e agli effetti audio e video disseminati lungo il percorso ruotando su sé stesso e oscillando, simulando i movimenti di un vero fuoristrada. Grazie a queste rotazioni e oscillazioni, l’esperienza risulterà ancor più immersiva ed entusiasmante poiché i Visitatori vivranno la sensazione di essere a bordo di un vero 4×4 nella giungla selvaggia di Jumanji.

In occasione dell’arrivo a Gardaland dei veicoli di Jumanji, i quattro cosplayer protagonisti sono entrati nell’attrazione e hanno ispezionato attentamente il percorso e i veicoli che condurranno gli Ospiti in questa nuova avventura.