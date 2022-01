Harry Potter, Rupert Grint assente sul set della reunion

Dopo giorni di rumors e sospetti dal trailer della reunion (per via di un gioco di luci e ombre strano) è arrivata la conferma: Rupert Grint non è andato ai Warner Bros. Studios di Londra sul set della reunion Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts. La notizia ufficiale è arrivata dalla fotografa Caitlin Cronenberg, che ha lavorato sulle scene che l’interprete di Ron Weasley ha girato a Toronto. L’attore, che si trovava in Canada per le riprese di Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro, è stato poi aggiunto vicino a Daniel Radcliffe (Harry Potter) e a Emma Watson (Hermione Granger) con tecniche digitali. Nelle scene che prevedevano la presenza soltanto di Grint e Watson, quest’ultima si è recata a Toronto.

“Mi hanno chiesto di riprendere Rupert Grint, che stava girando a Toronto. Infatti non sarebbe riuscito ad andare a Londra per le riprese ufficiali. Grazie al mio team per aver lavorato a stretto contatto con quello britannico, per cercare di far combaciare le luci del set londinese”, ha scritto Cronenberg su Instagram.