Oreo x The Batman, arrivano i biscotti in edizione limitata dedicati al film

Il gusto degli Oreo si unisce a uno dei più iconici personaggi DC per dar vita a una golosità ‘super’. Arrivano a febbraio gli Oreo x The Batman, i biscotti dedicati al nuovo film Warner Bros. Pictures, dal 3 marzo al cinema.

I fan potranno trovare presso i punti vendita della grande distribuzione la confezione di Oreo Original 220g in edizione limitata ispirata al Cavaliere Oscuro e Gotham City. Per l’occasione, anche il biscotto Oreo avrà una maschera speciale: il suo embossing (la decorazione che caratterizza ognuno dei nostri biscotti) mostrerà il volto di Batman.

Il contest

E non è finita qui. Sarà possibile vivere un’esperienza virtuale scansionando il codice QR presente sulla confezione, esplorando la Batcaverna e provando a risolvere gli indovinelli lasciati dall’astuto Enigmista. Per chi sarà in grado di risolvere tutti gli enigmi ci sono in palio emozionanti premi da provare a vincere e contenuti bonus da scoprire. E con un concorso, i consumatori potranno provare a vincere ingressi omaggio al cinema per non perdersi il nuovo film The Batman. In palio 1500 biglietti e un’estrazione finale con in premio una esclusiva Batman Experience a Londra, per vivere in prima persona una giornata da supereroi sul set del film.