Italia’s got talent, la voce di Antonio emoziona Elio che spinge il Golden Buzzer

Una voce senza eguali, che ha incantato il pubblico dentro e fuori il piccolo schermo. E’ quella di Antonio Vaglica, giovane concorrente di ‘Italia’s got talent’, che ieri sera ha fatto breccia anche nel cuore dei giudici del programma targato Sky.

Un talento, quello del cantante, che non poteva non essere premiato e così, in occasione del suo debutto, il giudice Elio ha deciso di premere subito il suo primo Golden Buzzer. “Bravo. Io dal punto di vista tecnico non posso dirti niente perché hai un controllo della voce incredibile ma non solo questo. Anche l’interpretazione”, ha detto Elio. Ascoltati i pareri degli altri giudici poi, il frontman degli Elio e le storie tese ha deciso di spingere il bottone dorato perché, ha detto: “Non so se nel corso di questa edizione potrò assistere ad una prova così coinvolgente”.