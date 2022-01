Oceania, ecco chi dirigerà la serie tratta dal film d’animazione

A sei anni dall’uscita al cinema di Oceania, su Disney+ arriverà prossimamente la serie tratta dal film d’animazione. In queste ore, la Walt Disney Animation ha annunciato su Twitter il regista che dirigerà il progetto. Si tratta di David G. Derrick Jr. che nel 2016 ha lavorato al cartone come story artist.

