Bob’s Burgers: Il Film, rilasciati trailer in italiano e data di uscita – VIDEO

Fuoco alle griglie: la famiglia Belcher è pronta a tornare sullo schermo. Il 25 maggio maggio arriva nelle sale italiane Bob’s Burgers – Il Film. Si tratta del lungometraggio 20th Century Studios tratto dall’amatissima serie animata creata da Loren Bouchard, che torna alla regia del film insieme a Bernard Derriman. Alla sceneggiatura Bouchard e Nora Smith.

BOB’S BURGERS: IL FILM, LA STORIA

La storia ha inizio quando una conduttura dell’acqua rotta crea un’enorme voragine proprio di fronte a Bob’s Burgers, bloccando l’ingresso per un tempo indefinito e rovinando i piani dei Belcher per l’estate. Mentre Bob e Linda faticano per tenere a galla l’attività, i ragazzi cercano di risolvere un mistero che potrebbe salvare il ristorante di famiglia. Quando i pericoli aumentano, i Belcher si aiutano a vicenda per trovare la speranza e lottano per tornare al loro posto dietro al bancone.

BOB’S BURGERS: IL FILM, IL TRAILER IN ITALIANO

Possiamo dare uno sguardo alla pellicola, prodotta da Loren Bouchard, Nora Smith e Janelle Momary, grazie al trailer in italiano in cui vediamo Bob, la moglie Linda e i figli Tina, la maggiore, Gene, l’unico figlio maschio e Louise, la minore, alle prese con una sfida misteriosa. Riusciranno i nostri eroi del fast food a superarla?

BOB’S BURGERS: IL FILM, IL POSTER