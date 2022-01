Francesca Michielin è il nuovo volto di Sky Nature: il debutto con ‘Effetto Terra’

Francesca Michielin debutterà il prossimo 6 marzo come nuovo volto di Sky Nature. E’ in questa data, infatti, che andrà in onda sul canale ‘Effetto Terra. Guida pratica per terrestri consapevoli”. La nuova produzione, vedrà la cantautrice di Bassano del Grappa nelle vesti di intervistatrice e sarà dedicata a come rispettare il pianeta con comportamenti virtuosi quotidiani.

“Servono azioni concrete per il nostro pianeta, da compiere tutti i giorni, iniziando dai piccoli gesti quotidiani – ha spiegato Michielin – dall’uso delle borracce anziché quello delle bottiglie di plastica, alla scelta dei marchi di vestiti che hanno un’etica verso l’ambiente, ai prodotti di beauty. Mi piacerebbe che passasse il messaggio che dobbiamo rispettare e amare il nostro pianeta, anche con i piccoli gesti. Non serve poi molto”.

Con Sky Nature “Più vicini alla natura”

“Più vicini alla natura”. E’ questo il claim della nuova campagna di Sky Nature, una finestra sul mondo della natura con contenuti di alta qualità, dedicati all’esplorazione della bellezza del mondo naturale. Caratterizzato dal meglio dei documentari internazionali e reportage sull’ambiente, il canale (tasti 124 e 404 del telecomando) è soprattutto una lente d’ingrandimento sulla salvaguardia dell’ambiente, da sempre uno dei principali valori del gruppo Sky, che con Sky Zero è attivo in prima linea attraverso progetti concreti per promuovere un business responsabile.

Sky Nature, il promo

Il promo, diretto dal regista Giorgio Neri, è stato prodotto da RoadMovie in collaborazione con Animo, che ha curato la supervisione degli effetti speciali digitali.

La campagna si arricchisce anche di un key visual in cui Francesca è di nuovo protagonista: il suo volto, in primo piano, si integra con elementi della natura e animali, a sottolineare lo stretto legame tra uomo e ambiente e la bellezza che ci circonda.