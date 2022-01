Amici 21, domenica niente puntata. In onda uno speciale raccontato dagli allievi

Anche nella scuola di Amici è arrivato il covid. A quanto pare, il virus ha colpito gran parte dei ballerini professionisti rendendo praticamente impossibili le dimostrazioni in studio e la preparazione dei ragazzi. La puntata di domenica dunque, deve per forza slittare. Al posto dell’appuntamento settimanale, andrà in onda un daytime ‘speciale’ in cui saranno i ragazzi a raccontare il loro percorso nella scuola.

La puntata andrà in onda dalle 14 alle 15.30, orario in cui subentrerà Silvia Toffanin, anticipando di un’ora il consueto appuntamento domenicale di Verissimo.