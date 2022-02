Maneskin, Damiano sul palco di Sanremo 2022 con un sex toy

Dopo aver lasciato il palco da vincitori, i Maneskin sono tornati all’Ariston come super ospiti della prima serata di Sanremo 2022.

La band romana nel giro di 1 anno ha conquistato il mondo, vincendo l’Eurovision e volando negli USA con una serie di appuntamenti, tra cui l’ospita al Saturday Night Live e l’imminente partecipazione al Coachella.

Ma com’è stato il ritorno a Sanremo?

Per la loro prima performance da ospiti all’Ariston, i Maneskin hanno confermato la loro grinta e il loro talento, portando sul palco tutto il loro carisma e il loro inconfondibile look graffiante.

In particolare, Damiano ha attirato l’attenzione del pubblico a casa, presentandosi con un sex toy appeso in vita.

In realtà non è impazzito: il ciondolo tanto discusso è una collana Gucci, che ha lanciato una collezione di gioielli dedicata ai sex toys.