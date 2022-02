sangiovanni porta ‘farfalle’ a Sanremo: il commento di Giulia Stabile

Un debutto straordinario per sangiovanni, che per la sua prima volta sul palco dell’Ariston regala una performance all’altezza delle aspettative. Il cantante ha aperto la seconda serata del Festival di Sanremo con ‘farfalle’, un brano che racconta la libertà nei rapporti quotidiani e che conferma le doti della sua scrittura di autore.

Sono tantissimi i fan che hanno apprezzato l’esibizione di sangiovanni, facendolo balzare nella top dei trending topic di Twitter.

Tra gli spettatori anche Giulia Stabile.

La ballerina di Amici ha seguito il Festival da casa. Al termine della performance di sangiovanni, ha condiviso con i suoi follower di Instagram tutta l’ammirazione che prova per il cantante:

“Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperta mente. Il mio bimbo ha spaccato”.

Sangiovanni tornerà a esibirsi questa sera con il brano ‘farfalle’ La canzone fa parte del nuovo album di inediti “Cadere Volare”, in uscita l’8 aprile. Nella quarta serata di venerdì dedicata alle cover porterà sul palco dell’Ariston il brano ‘A muso duro’ di Pierangelo Bertoli, con cui si esibirà insieme a Fiorella Mannoia.

farfalle – sangiovanni

VIDEO E TESTO

Hai una casa un po’ piccola

Sembra fatta per te

È diventata la nostra

Da quando hai appiccicato

Tutti i momenti

Che hai passato con me

Sopra il frigorifero

C’è la mia faccia

E mi fa ridere

Che sono da tutte le parti

Girando gli angoli di questo mondo

Non posso trovarmi in luogo migliore

Se non tra le tue braccia

In mezzo a tutte le luci

Noi siamo gli unici

Con le tapparelle chiuse

E non l’ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Hai un elastico

Tra i capelli

Per tenerci legati

Non ho nulla

A parte te

Che mi faccia respirare

Sei una botta di ossigeno

In mezzo all’industria

La vita è un po’ tossica

Strappi un sorriso

Quando mi guardi con quegli lucidi

Non sento i limiti nel mio futuro

E non l’ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni

Me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Volano farfalle sulle lampadine

Attratte come fosse la luce del sole

Come me che tra miliardi di persone

Vengo verso di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni

Me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria