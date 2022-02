World Nutella Day, il 5 febbraio è la giornata mondiale della Nutella

Torna anche quest’anno il World Nutella Day, la giornata mondiale che celebra, ogni 5 febbraio, la golosa crema Ferrero.

Nata spontaneamente nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, la festa è diventata un fenomeno globale per gli amanti della Nutella che ogni anno condividono sui social foto, ricette, poesie e messaggi.

Quest’anno i fan potranno festeggiare il World Nutella Day con Claire Holt, meglio conosciuta per i suoi ruoli in Pretty Little Liars e in The Vampire Diaries. Claire avrà l’importante compito di degustare una varietà di creazioni Nutella e condividere il suo amore di lunga data per la crema di nocciole.

A diffondere l’amore per la crema di nocciole in questo World Nutella Day sono anche i Dancakes, famosi artisti conosciuti per i loro ritratti realistici sui pancake.

Come festeggiare il World Nutella Day? I consigli di Ferrero

1. PREPARA UNA RICETTA CON NUTELLA

2. SCRIVI UNA CANZONE O UNA POESIA DEDICATA A NUTELLA

3. GODITI NUTELLA IN UN LUOGO PARTICOLARE

4. METTITI IN POSA CON NUTELLA

5. DEDICA UN’OPERA D’ARTE A NUTELLA

6. ABBINA I SAPORI IN MODO ORIGINALE

7. RIVIVI LA TUA PRIMA ESPERIENZA CON NUTELLA

8. FESTEGGIA CON NUTELLA INSIEME ALLE PERSONE CHE AMI

9. FAI CONOSCERE NUTELLA A QUALCUNO PER LA PRIMA VOLTA

10. ORGANIZZA UN DELIZIOSO PARTY IN ONORE DI NUTELLA

Condividi le tue esperienze con il web!

L’hashtag ufficiale è #WorldNutellaDay