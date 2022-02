Red: Hell Raton, Baltimora e Ambra Angiolini tra le voci italiane del film Disney Pixar

I classici problemi dell’età adolescenziale e un segreto ingombrante e ‘bestiale’ da custodire sono al centro del nuovo film d’animazione Disney e Pixar Red (Turning Red). La pellicola è diretta e scritta da Domee Shi, che ci ha regalato l’acclamatissimo cortometraggio premio Oscar Bao. Il corto era incentrato sulla vita di una mamma che soffre per la lontananza dei suoi cari ma all’improvviso ha una nuova occasione per essere madre.

RED, LE VOCI ITALIANE DEL FILM D’ANIMAZIONE DISNEY PIXAR

I doppiatori del film comprendono Chiara Fabiano (Meilin Lee), Daniela Calò (Ming Lee), Nicole Damiani (Miriam), Vittoria Bartolomei (Abby), Sara Labidi (Priya), Antonella Giannini (Nonna), Valeriano Corini (Tyler), Cinzia De Carolis (Zia Chen), Mirta Pepe (Zia Ping) e Oliviero Dinelli (Signor Gao). Il cast di voci include inoltre Ambra Angiolini e Sabrina Impacciatore rispettivamente nel ruolo di Helen e Lily, le cugine di Mei, e Shi Yang Shi nei panni di Jin Lee, il padre affettuoso e amorevole di Mei.

Tra i camei presenti nel film anche quelli di Marco Maccarini, nei panni di un conduttore radiofonico; Federico Russo, nel ruolo di un annunciatore televisivo; e Gu Shen, che presta la propria voce a Sui Jyu, il personaggio di un programma televisivo che Mei guarda insieme a sua madre.

Manuelito “Hell Raton” (Robaire), Baltimora (Tae Young), Versailles (Aaron T.), Karakaz (Jesse) e Moonryde (Aaron Z.) prestano le proprie voci nei dialoghi dei componenti dei 4*Town, la prima boy band di Pixar per cui Mei e le sue amiche condividono una vera e propria ossessione.

RED, LA STORIA

Il film Disney e Pixar Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell’adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE), si trasforma in un gigantesco panda rosso!

RED, NEL FILM LE CANZONI DI BILLIE EILISH E FINNEAS

Il lungometraggio d’animazione introduce l’amata boy band del film 4*Town, la prima del mondo Pixar. I filmmaker si sono rivolti ai cantautori vincitori del Grammy Billie Eilish e Finneas per scrivere le canzoni della band immaginaria, tre in totale, tra cui il brano Nobody Like U presente nel nuovo trailer.

“Quando abbiamo iniziato a pensare a Billie Eilish e FINNEAS, prima che vincessero numerosi Grammy, abbiamo potuto notare come avessero il polso della situazione. Eravamo grandi fan. Li abbiamo incontrati e abbiamo proposto loro questa pazza idea di una boy band, chiedendo se sarebbero stati interessati a scrivere e produrre le canzoni. E lo erano!”, ” ha affermato la produttrice Lindsey Collins. Il compositore svedese vincitore di Grammy, Oscar ed Emmy Ludwig Göransson (Black Panther, The Mandalorian) firma la colonna sonora di Red. “Sono una sua fan da diverso tempo”, ha dichiarato Shi. “Siamo stati attratti dalla sua versatilità: è un compositore, ma produce anche musica pop. Sapevamo che ci avrebbe aiutato a creare uno stile unico”.

RED, IL TRAILER