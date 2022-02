Blanco e Mahmood sul telegiornale più seguito del Brasile

Hanno conquistato le classifiche musicali con ‘Brividi’ e, dopo la vittoria a Sanremo 2022, si apprestano a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022, in programma a maggio a Torino.

Occhi puntati su Blanco e Mahmood: il duo del momento ha destato l’interesse non solo nel nostro Paese.

Oltre ad essere in cima nella Top Songs Debut Global di Spotify, il brano ‘Brividi’ è entrato nelle classifiche di streaming europee, raggiungendo anche l’altra parte del mondo.

Alla vittoria di Mahmood e Blanco a Sanremo, infatti, è stato dedicato un servizio di Globo News, un canale di news h24 tra i più importanti del Brasile.

lol the most watched news channel in Brazil talking about Sanremo, Eurovision and BRIVIDI… WTF??? 🤪🤪🤪 pic.twitter.com/1xMCEDXdnV — Γκάμπριελ 🇦🇱🇪🇸 (@vodimtenigranku) February 9, 2022

Brividi

Scritta da Mahmood e Blanco e composta assieme a Michelangelo, che ne è anche produttore, ‘Brividi’ è una ballad romantica ma dal sapore moderno, in cui le voci e i punti di vista dei due artisti, si intrecciano in perfetta armonia per raccontare come la paura di essere inadeguati, quando si parla d’amore, appartenga a tutte le generazioni. Due mondi apparentemente distanti ma legati dalla versatilità e dalla forza emotiva della loro scrittura, in cui gli artisti descrivono l’amore da due diversi sguardi che si completano. Da una parte una visione più disillusa, cantata con maggiore consapevolezza da Mahmood, dall’altra l’impulsività e la genuinità di Blanco, due diverse intensità che riescono a raccontare il mondo dei sentimenti senza banalizzarlo.