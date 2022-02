Oscar, nessuna nomination per Lady Gaga. Jane Campion: “La meritava”

Nessuna candidatura agli Oscar 2022 per Lady Gaga come Miglior attrice protagonista. Una scelta quella dell’Academy che ha sorpreso tutti, perfino Jane Campion. La regista de Il potere del cane – il film più nominato della 94esima edizione (12 noms) – era sicura che Gaga fosse “una delle star che pensavo di trovare sicuramente nella categoria delle attrici protagoniste. Penso che sia stata semplicemente straordinaria in House of Gucci (il film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci in cui interpreta Patrizia Reggiani, ndr)”. L’attrice e pop star si è aggiudicata, invece, la candidatura a Miglior attrice protagonista ai British Academy Film Award. In lizza con lei anche Alana Haim per Licorice Pizza, Emilia Jones per CODA, Nicole Kidman per Being The Ricardos, Renate Reinsve per La persona peggiore del mondo e Joanna Scanlan per After Love.

Inoltre, Jane Campion ha esultato anche per Kristen Stewart in Spencer di Pablo Larrain nei panni della principessa Diana. “Il suo lavoro è stato fantastico, e ho adorato quel film“, ha detto la regista, che ha speso delle parole d’affetto anche per Nicole Kidman, candidata per Being The Ricardos: “Sono davvero felice per lei. Ho pensato che avesse fatto un bel lavoro nei panni di Lucy“. Kidman e Campion sono amiche di lunga data. L’attrice ha recitato nel film della regista Ritratto di signora del 1996.