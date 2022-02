A San Valentino regala il fiore giusto: scoprilo con la florigrafia

Indeciso su quale regalo fare a San Valentino? Se vuoi buttarti su un bel mazzo di fiori, puoi trasformare un classico bouquet in un dono speciale.

Anche i fiori, infatti, possono esprime un messaggio: si chiama florigrafia, e ed è un modo di comunicare sviluppato nell’Ottocento, comunemente noto come ‘linguaggio dei fiori’.

Ecco qualche esempio di fiore perfetto per San Valentino e del significato che gli è stato attribuito.

Rosa

Si tratta del fiore simbolo di San Valentino: una rosa rossa significa passione. Se di colore rosa, rappresenta un affetto minore, mentre bianca rappresenta la virtù e la castità e, se gialla, l’amicizia, un buon auspicio o, in epoca vittoriana, l’infedeltà.

Tulipano

“Parlano d’amore i tuli, tuli, tulipan!”, cantava il Trio Lescano nel 1940. Ed è davvero così. Se la rosa rossa è il simbolo della passione, un tulipano rosso rappresenta una vera e propria dichiarazione d’amore. Nella variante in giallo, invece, significa un amore disperato.

Mimosa

Oltre ad essere il simbolo dell’8 marzo, questo piccolo fiore è anche conosciuto come “pianta sensibile”: le sue foglie si richiudono sia quando viene toccato sia di notte, e per questo viene associato alla castità. In Italia, la sua associazione con la Festa della donna, lo rende il fiore ideale per omaggiare la femminilità.

Garofano

A seconda del suo colore, può significare diverse sfaccettature dell’amore. Rosa è l’affetto, Bianco è fedeltà, Rosso amore passionale, Giallo è incertezza.

Crisantemo

Sebbene in Italia il Crisantemo rappresenti il simbolo dei morti, nel linguaggio dei fiori assume un altro significato. Se rosso è amore totale, giallo è la nascita di un amore.

Rosa centifolia

Il modo ideale per confessare i propri sentimenti è regalare una Rosa muscosa. Nel linguaggio dei fiori, infatti, rappresenta una vera e propria dichiarazione d’amore.

Orchidea

Fiore sensuale e elegante, l’orchidea è il simbolo della devozione. Se regalato alla persona amata rappresenta un sentimento puro e sincero.

Non ti scordar di me

Un nome una garanzia. Questo fiore rappresenta il sentimento vero e puro, una promessa di amore eterno.