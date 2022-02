Giulia Salemi salta Miss Italia per un infortunio

Doveva presiedere al tavolo della giuria, ma a causa di un piccolo infortunio non ci sarà. Giulia Salemi ha comunicato sui social la sua assenza dalla finale di Miss Italia, in programma a Venezia domenica 13 febbraio.

“Contrariamente a quanto leggete in rete, io domenica non sarò a Venezia per la finale di Miss Italia”, scrive Giulia su twitter. “Ieri mi sono infortunata (strappo o colica?) ed il dottore mi ha ordinato di stare a riposo fino a domenica. Il mio sostegno a tutte le ragazze. Alla prossima Pat”.

Contrariamente a quanto leggete in rete, io Domenica non saró a Venezia per la finale di Miss Italia🙄

Ieri mi sono infortunata (strappo o colica?) ed il dottore mi ha ordinato di stare a riposo fino a domenica.

Il mio sostegno a tutte le ragazze.

Alla prossima Pat.♥️ — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) February 10, 2022

Giulia Salemi è di casa a Miss Italia. Partecipò al concorso di bellezza nel 2014 (la stessa edizione di Soleil Sorge) e si classificò al terzo posto, vincendo le fasce Miss Sport Lotto e Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Da allora la sua carriera è decollata.

Modella affermata e influencer con quasi 2 milioni di follower su Instagram, oggi Giulia è uno dei volti più apprezzati e richiesti dello showbiz.