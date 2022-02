Can Yaman, l’intervista di RTL sul set di ‘Viola come il Mare’

Conto alla rovescia per ‘Viola come il mare’, la nuova fiction di Mediaset in arrivo ad aprile su Canale 5.

Protagonista della serie è Can Yaman, che interpreterà il personaggio di Francesco Demir.

Nel frattempo, le riprese vanno avanti, spostandosi in giro per l’Italia.

Prima di tornare sul set di Palermo, l’attore è stato raggiunto dai microfoni di RTL e intervistato da Federica Gentile ha raccontato qualcosa sulla sua esperienza lavorativa in Italia e il rapporto con il nostro Paese.

“Mi sento molto italianizzato, ho una famiglia qui, ho il lavoro. Mi sento uno di loro. Poi la vita è piena di sorprese. Per ora sto benissimo”.

Per Can Yaman si tratta di una nuova sfida lavorativa quella di recitare completamente in italiano. Sfida che ha passato a pieni voti.

“Credo di aver migliorato il mio italiano. Anche la Chillemi mi ha detto che sono migliorato tantissimo. Abbiamo lavorato tantissimo anche con la mia coach, facendo tanti scioglilingua in italiano, abbiamo letto e riletto. Ci sono delle vocali che in turco non ci sono e non riuscivo a dirle. Ora mi sento molto a mio agio”.

E’ la prima volta per Can Yaman interpretare un poliziotto.

“Francesco Demir è un personaggio che ha sempre avuto in tasca… è un carattere molto istintivo, serio, lavoratore, ironico .. ma la cosa più importante è che ha sempre la battuta pronta soprattutto con le donne”.

Ecco l’intervista completa: