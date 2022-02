Addio a Ivan Reitman, il regista di Ghostbusters

Addio a Ivan Reitman. Il regista di Ghostbuters e produttore cinematografico è morto sabato scorso nel sonno all’età di 75 anni nella sua casa a Montecito, in California. Classe 1946, nato a Komarno da una famiglia ebraica. Nel 1951 è emigrato in Canada. Ha messo piede nel mondo del cinema collaborando a tanti film, tra questi due diretti da David Cronenberg: Il demone sotto la pelle (1974) e Rabid – Sete di sangue (1976).

Il suo primo grande successo da produttore arriva con Animal House di John Landis con John Belushi. Nel 1979, invece, il successo alla regia di Polpette e nel 1981 di Stripes-Un plotone di svitati, entrambi con protagonista Bill Murray.

La consacrazione nel mondo del cinema l’ha avuta nel 1984 con l’indimenticabile Ghostbusters con protagonisti Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Ramis e Rick Moranis. La storia degli Acchiappafantasmi è proseguita con due sequel: nel 1989 è uscito Ghostbusters II (da lui diretto e prodotto) e nel 2016, invece, Ghostbusters diretto da Paul Feig e prodotto da Ivan Reitman. A questi si è aggiunto Ghostbusters: Legacy, prodotto dallo stesso Reitman e diretto dal figlio Jason. Il film è uscito lo scorso anno al cinema, dopo la presentazione in anteprima ad Alice nella Città.

“Tonight, the lady with the torch weeps, as do all of us at Columbia, and film lovers around the world. Ivan Reitman was an inseparable part of this studio’s legacy, but more than that he was a friend. (1/2) pic.twitter.com/saVhBoBgFG