Sofía Jirau è la prima modella di Victoria’s Secret con la sindrome di Down

Svolta storica per Victoria’s Secret. Per la prima volta l’iconico brand di lingerie ha scelto una modella con la sindrome di Down. Lei è Sofía Jirau, 25enne portoricana salita alla ribalta nel 2020, quando calcò le passerelle della New York Fashion Week.

La modella sarà testimonial della campagna Love Cloud Collection, in cui 18 donne, tra cui anche Sofía, rappresenteranno ognuna un modello di inclusività per Victoria’s Secret.

“Un giorno l’ho sognato, ci ho lavorato e oggi è un sogno che si avvera”, ha scritto Sofía su Instagram. “Finalmente posso svelarvi il ​​mio grande segreto… sono la prima modella di Victoria’s Secret con la sindrome di Down! Grazie a tutti voi per sostenermi sempre nei miei progetti. Grazie a Victoria’s Secret per avermi visto come un modello #NoLimits e avermi reso parte della campagna di inclusione della Love Cloud Collection”.

