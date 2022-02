Oreo lancia i biscotti di Amici in edizione limitata

Canto o ballo? Il gusto degli Oreo incontra il talento: sono arrivati i biscotti di Amici in edizione limitata.

A svelarlo è stato Rudy Zerbi, che ha condiviso una storia su Instagram con una anteprima della confezione.

Oreo x Amici è disponibile in due versioni: al classico packing blu si aggiunge una decorazione rosa per il ‘canto’ o gialla per il ‘ballo‘. Anche l’interno del biscotto riprende i colori, con strati di crema gialla (gusto vaniglia e caramello) o rosa (gusto vaniglia e lampone) a seconda della versione scelta.

I biscotti sono già disponibili in tubo da 175 grammi in alcuni supermercati selezionati (se non li trovate potete acquistarli online anche su Amazon).

Oreo è sponsor ufficiale di Amici 21.

Ambassador del brand per tutta la durata del programma è la ballerina professionista Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici.

Oltre alla sala ballo brandizzata e alla presenza degli espositori all’interno della scuola e della casetta, Oreo è anche promotore di una attività settimanale per gli allievi del talent, l’Oreo Challenge, che gli consente di mettersi alla prova con un’esibizione a loro scelta.