The Crowded Room, Amanda Seyfried e Tom Holland insieme sullo schermo

La candidata all’Oscar Amanda Seyfried e Tom Holland insieme su Apple Tv+ per The Crowded Room: la serie serie antologica – prodotta da Apple Studios e New Regency, ideata e scritta dal premio Oscar Akiva Goldsman – che porterà alla luce le storie incredibili di coloro che hanno lottato e hanno imparato a convivere con successo con la malattia mentale.

La serie, la cui prima stagione sarà composta da 10 episodi, è un thriller basato in parte sulla vita di Goldsman e ispirato alla pluripremiata biografia di Daniel Keyes, Una stanza piena di gente. Tom Holland interpreterà il protagonista Danny Sullivan e sarà anche produttore esecutivo, insieme ad Akiva Goldsman e Kornél Mundruczó (Pieces of a Woman) che dirigerà anche la prima stagione. Amanda Seyfried, invece, sarà nei panni di Rya, una psicologa clinica alle prese con il caso più difficile della sua carriera. Anche se non può fare a meno di mettere i propri pazienti al primo posto, cerca di mantenere un equilibrio tra il lavoro e la sua vita di madre single.