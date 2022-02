22.02.2022 è un palindromo: che cos’è e perché ‘porta fortuna’

Oggi è un giorno speciale. Il 22.02.2022 è un palindromo, ossia un numero, o anche un nome o una frase, che letto al contrario mantiene lo stesso significato.

I giorni palindromi sono molto rari. Basti pensare che la prossima volta sarà il 03-02-2030.

A rendere ancora più speciale questo giorno è la ripetizione del numero 2, che in numerologia assume un significato positivo. Negli USA la giornata di oggi è stata soprannominata ‘Twosday‘, un gioco di parole nato dal vocabolo inglese ‘twos’, due due, e l’assonanza con la radice di ‘Tuesday’, martedì, il secondo giorno della settimana.



Il 2 in numerologia

La numerologia è una cosiddetta pseudoscienza che dà un significato simbolico e mistico ai numeri e al loro rapporto con l’uomo.

Il numero 2 è associato a una maggiore intuizione e sensibilità, alla dualità, così come alla potenza che deriva dalla collaborazione con gli altri. Inoltre, la ripetizione del 2 nel 22 amplifica l’energia spirituale.

Per questo motivo i numerologici consigliano di sfruttare questo giorno per prendere iniziative e mettere in atto i propri propositi.