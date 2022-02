Red, l’Oscar Domee Shi presenta a Roma il film Disney e Pixar

I classici problemi dell’età adolescenziale, il rapporto madre-figlia, il coraggio di non abbandonare il nostro lato irrazionale e le nostre imperfezioni, la difesa della nostra unicità, i primi amori, le prime passioni, le regole dei genitori e un segreto ingombrante e ‘bestiale’ da custodire sono al centro del nuovo film d’animazione ‘Red’ (dall’11 marzo in esclusiva su Disney+), il primo lungometraggio Disney e Pixar diretto interamente da una donna. Alla regia della pellicola c’è Domee Shi, che ci ha regalato l’acclamatissimo cortometraggio premio Oscar ‘Bao’. Il corto era incentrato sulla vita di una mamma che soffre per la lontananza dei suoi cari ma all’improvviso ha una nuova occasione per essere madre. In ‘Red’, invece, la regista ribalta il punto di vista. Qui la storia è raccontata attraverso gli occhi di Mei: una giovane adolescente intelligente, nerd, brillante a scuola e molto legata alla sua famiglia di origine cinese, trapiantata a Toronto dove vive in un piccolo tempio degli antenati, meta di molti turisti. La protagonista, mentre fa quotidianamente i conti con una madre ‘ingombrante’, si ritrova a dover affrontare l’adolescenza in un modo ‘bestiale’. Tutte le donne della sua famiglia, infatti, si trasformano in giganti e soffici panda rossi, ma anche molto irascibili ed emotivi, a causa di un antico sortilegio. Un’emotività incontrollabile che ogni ragazzina e ragazzino vive nel momento della crescita.

“Qui esploriamo in modo approfondito i conflitti di una giovane ragazza, il modo in cui è combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e accettare la propria natura caotica e irrazionale. Per molte donne il rapporto madre-figlia è quello più formativo, perché è più carico di emozioni ed più complicato. Il papà, invece, qui parla poco, sostiene la famiglia e cucina benissimo“, ha detto la regista e sceneggiatrice del film Domee Shi durante la conferenza al The Space Cinema Moderno di Roma.

“Questo film è ispirato alla mia storia e al rapporto con mia madre. Da ragazzina – ha continuato Shi – ero un po’ goffa, un po’ nerd, ero brava a scuola e avevo un ristretto gruppo di amiche, come Mei. A differenza della protagonista io non ero ossessionata dalle boy band (il film presenta la prima band immaginaria di Disney Pixar, i 4*Town, ndr) ma avrei voluto fare di tutto per andare a vedere il concerto di Prince, ma i miei genitori non mi hanno dato il permesso“.

Rabbia, desiderio, lacrime, passioni, tristezza e libertà ‘esplodono’ nella trasformazione di Mei in un goffo panda rosso. “Questo animale è la metafora perfetta della purezza – ha detto la regista – come il colore rosso: rosso di rabbia, di desiderio e di imbarazzo. Un colore che mi ha accompagnato nella mia adolescenza“. Le emozioni “vanno accolte, se le reprimi non avrai un rapporto sano con te stesso e con il mondo. Le generazioni di oggi accettano anche le parti più bizzarre della personalità, prima si tendeva a ‘normalizzarsi’ secondo certi schemi“, ha dichiarato Shi.

‘Red’ è il primo film Disney e Pixar diretto interamente da una donna. E non solo. Nella storia sono le donne a portare avanti la narrazione con determinazione accettando con fierezza le imperfezioni. “Negli ultimi due anni Pete Docter (capo creativo Pixar, ndr) ha permesso che le donne avessero più spazio nei lavori della Pixar“, ha detto la produttrice Lindsey Collins durante l’incontro.

I doppiatori italiani del film comprendono Chiara Fabiano (Meilin Lee), Daniela Calò (Ming Lee), Nicole Damiani (Miriam), Vittoria Bartolomei (Abby), Sara Labidi (Priya), Antonella Giannini (Nonna), Valeriano Corini (Tyler), Cinzia De Carolis (Zia Chen), Mirta Pepe (Zia Ping) e Oliviero Dinelli (Signor Gao). Il cast di voci include inoltre Ambra Angiolini e Sabrina Impacciatore rispettivamente nel ruolo di Helen e Lily, le cugine di Mei, e Shi Yang Shi nei panni di Jin Lee, il padre affettuoso e amorevole di Mei.Tra i camei presenti nel film anche quelli di Marco Maccarini, nei panni di un conduttore radiofonico; Federico Russo, nel ruolo di un annunciatore televisivo; e Gu Shen, che presta la propria voce a Sui Jyu, il personaggio di un programma televisivo che Mei guarda insieme a sua madre. Manuelito “Hell Raton” (Robaire), Baltimora (Tae Young), Versailles (Aaron T.), Karakaz (Jesse) e Moonryde (Aaron Z.) prestano le proprie voci nei dialoghi dei componenti dei 4*Town, la prima boy band di Pixar per cui Mei e le sue amiche condividono una vera e propria ossessione.

IL TRAILER