Da Will Smith a Squid Game: tutti i vincitori dei SAG Award

Will Smith, Jessica Chastain, Squid Game, CODA, Ariana DeBose e Ted Lasso. Sono questi alcuni dei vincitori della 28esima edizione dei SAG Award, che si è svolta ieri a Los Angeles. Si tratta dei premi assegnati annualmente dalla Screen Actors Guild, l’associazione che riunisce gli interpreti americani.

TUTTI I VINCITORI

Cinema

Miglior cast in un film: CODA

Miglior attore protagonista in un film: Will Smith per Una famiglia vincente – King Richard

Miglior attrice protagonista in un film: Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye (The Eyes of Tammy Faye)

Miglior attore non protagonista in un film: Troy Kotsur per CODA

Miglior attrice non protagonista in un film: Ariana DeBose per West Side Story

Miglior cast di stunt in un film: No Time to Die

Televisione

Miglior cast in una serie drammatica: Succession

Miglior cast in una serie comedy: Ted Lasso

Miglior attore in una miniserie o film tv: Michael Keaton per Dopesick

Miglior attrice in una miniserie o film tv: Kate Winslet per Omicidio a Easttown

Miglior attore in una serie drammatica: Lee Jung-jae per Squid Game

Miglior attrice in una serie drammatica: HoYeon Jung per Squid Game

Miglior attore in una serie comedy: Jason Sudeikis per Ted Lasso

Miglior attrice in una serie comedy: Jean Smart per Hacks

Miglior cast di stunt in una serie: Squid Game