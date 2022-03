Pierpaolo Pretelli entra nel cast di R101: on air tutti i venerdì

Nuovo traguardo per Pierpaolo Pretelli.

Dopo gli impegni televisivi con “Tale e Quale Show” e Domenica In, l’ex gieffino è entrato ufficialmente nel cast di R101.

Pierpaolo sarà on air a partire dal 18 marzo ogni venerdì, dalle 11.00 alle 12.00, presenza fissa di “Procediamo”, programma condotto da Fernando Proce con la cantante Regina e la showgirl Sabrina ‘Bambi’.

R101 è disponibile anche in tv, sul canale 67 del digitale terrestre, e online al sito www.r101.it

Quanto è felice 🤏🏻🤍 e io lo sono così tanto per lui! Mi dovrò svegliare presto ogni venerdì ma la giornata con Pier in radio inizia decisamente meglio! Spacca tutto Pierino 🤍 #r101 #prelemi pic.twitter.com/SycFZrdtiS — Ambra✨💉 (@Asiainside_) March 8, 2022