This is Us 6, rilasciata la data di uscita dell’ultima stagione

Se su Rai1 è in onda la prima stagione di Noi, il remake italiano di This is Us, dal 2 maggio su FOX (canale 116 di Sky) debutta in esclusiva assoluta l’originale serie family drama con la sesta e ultima stagione, ogni lunedì alle 21 con un doppio episodio.

LA STORIA

Tutti hanno una famiglia. Ogni famiglia ha una storia. This Is Us (nominata sei volte ai Golden Globe) racconta, in tutte le sue stagioni, la famiglia Pearson attraverso i decenni: dai giovani genitori Jack e Rebecca negli Anni 80, ai loro figli, Kevin, Kate e Randall (‘ ‘Big Three’) nella loro ricerca dell’amore e della realizzazione personale nel presente insieme a Toby e Beth. Questo family drama rivela come i più piccoli eventi delle nostre vite influenzino chi diventiamo e come le connessioni tra le persone possono trascendere il tempo, la distanza e persino la morte. In questa stagione, come anticipato dal creatore Dan Fogelman, si daranno le risposte ai vari quesiti che sono stati presentati nel corso della serie, si seguirà lo sviluppo delle vicende dei ‘Big Three’ e si chiuderà, così, la storia intricata e piena di salti nel tempo della famiglia Pearson.

IL CAST

Nel cast dell’ultima stagione tornano gli attori che interpretano i membri della famiglia Pearson: Milo Ventimiglia nei panni di Jack Pearson, Mandy Moore in quelli di Rebecca Pearson, Justin Hartley in quelli di Kevin Pearson, Chrissy Metz in quelli di Kate Pearson e Sterling K. Brown in quelli di Randall Pearson.