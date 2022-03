Henry Cavill e Dua Lipa nel first look di Argylle

Henry Cavill e Dua Lipa nel first look dello spy movie Argylle di Matthew Vaughn (e lui di spie se ne intende. Vi dice niente la saga di Kingsman?), in arrivo quest’anno su Apple Tv+.

Il film, che è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Ellie Conway, vede Cavill nel ruolo di un’abilissima spia alle prese con la sua amnesia. Un problema che gli fa credere di essere uno scrittore di romanzi spionistici. Ma quanto riacquista la memoria il suo obiettivo è quello di vendicarsi della misteriosa organizzazione per cui lavorava.

Nel cast anche Bryan Cranston, John Cena, Samuel L. Jackson, Catherine O’Hara, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Ariana DeBose (candidata agli Oscar 2022 a Miglior attrice non protagonista) e Rob Delaney.