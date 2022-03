Cosa significa droppare una foto su Instagram?

Ti sei accorto che nelle Storie di Instagram c’è un adesivo che invita a ‘droppare’ una foto e non sai che cosa fare?

Non sei l’unico.

Droppare è un neologismo che sta facendo andare in tilt tantissimi utenti, molti dei quali ignoravano l’esistenza della parola stessa o l’avevano utilizzata in altri ambiti, dalle serie tv ai videogiochi.

Quindi, che significa droppare una foto su Instagram?

Droppare una foto su Instagram significa semplicemente pubblicare una foto.

Il termine ‘droppare’ deriva dal verbo inglese ‘to drop’, ossia ‘far cadere’, (italianizzato ‘droppare’), che nello slang ha assunto diversi significati.

Si usa in inglese in senso figurativo nella musica, quando si riferisce all’uscita di un nuovo singolo o un album, ad esempio.

Oppure è facile sentire la parola ‘droppare’ parlando di una serie tv, di un anime o di un film. In questo caso, però, abbiamo interrotto quello che stavamo guardando perché non ci è piaciuto.

Uno degli usi più diffusi è nei videogiochi MMORPG, quando otteniamo oggetti speciali perché caduti dal nemico sconfitto.

Insomma, in ogni ambito la parola droppare può avere il suo significato.

Se apri una storia Instagram e trovi l’adesivo ‘droppare’, adesso saprai che è semplicemente un invito a postare una foto.