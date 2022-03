“Solphie Reunion”: Soleil Sorge e Sophie Codegoni ospiti a Verissimo

Il loro rapporto è stato eletto il best plot twist del Grande Fratello Vip 6, appassionando migliaia di fan.

Nel salotto di Silvia Toffanin le “Solphie” tornano insieme: Soleil Sorge e Sophie Codegoni sono le ospiti più attese della puntata di domenica 27 marzo di Verissimo.

@Soleil_stasi dato che hai appena twittato, guarda questo video per favore 😍❤️#solphie

pic.twitter.com/6NId7YvzK8 — Flavia 🏝 era 🌈☀️ (@Flavia_InTheSky) March 24, 2022

Solphie, il best plot twist del GF Vip 6

Soleil Sorge e Sophie Codegoni sono state tra i personaggi più discussi del Grande Fratello Vip 6.

Dopo un inizio all’acqua di rose, il loro rapporto si è fatto burrascoso, facendole diventare protagoniste di numerosi scontri avvenuti sia in diretta che durante la settimana nella casa.

L’allontanamento iniziò quando Sophie si avvicinò a Gianmaria. Per l’ex tronista, infatti, questo suyo interesse avrebbe destato la gelosia di Soleil.

Gli screzi presero piede anche in puntata, accendendo una guerra che sarebbe durata per mesi.

Il culmine accadde a dicembre, durante un servizio fotografico per l’edizione natalizia della rivista ‘Chi’. Uno scambio di battute infelici tra le due (rimasta nella storia del reality quella ‘Sei piena di plastica’ rivolta da Soleil a Sophie) generò un vero dramma nella casa.

Ma l’uscita di scena di Alex Belli e l’ingresso di Alessandro Basciano hanno rimescolato le carte.

Le due ragazze hanno iniziato ad avvicinarsi, aiutandosi l’un l’altra a superare i momenti di difficoltà.

Sophie è stata vicina a Soleil dopo l’uscita di Alex, viceversa, Soleil ha aiutato Sophie nella sua relazione con Alessandro.

Col tempo, così, il rapporto tra le due si è disteso e approfondito, diventando un’amicizia talmente apprezzata da aver una flotta di fan delle ‘Solphie’, con tanto di hashtag dedicato.

E c’è anche chi le vorrebbe vedere unite in matrimonio, magari celebrato proprio da Basciano…