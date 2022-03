Elite 5, rilasciato il trailer dell’attesissima nuova stagione – VIDEO

“Questa stagione sta per scatenarsi. Niente più giudizi, niente più regole. Vuoi rischiare?”. Così Netflix ha lanciato il primo trailer dell’attesissima quinta stagione di Elite. I nuovi episodi debutteranno tra pochissimi giorni in streaming: l’8 aprile.

Non sappiamo molto sulla trama. Sicuramente la storia riprenderà da dove ci aveva lasciati: Guzmán (Miguel Bernardeau) e Ander (Arón Piper) hanno lasciato la città per far ‘calmare le acque’ e i sospetti, dopo che il primo ha ucciso Armando (Andrés Velencoso), un ex studente di Las Encinas colpevole di aver aggredito Ari (Carla Diaz). Cayetana (Georgina Amoròs), invece, è alle prese con il suo principe Phillipe (Pol Granch). Dopo aver scoperto di avere davanti una persona perversa, lui le ha chiesto scusa e la loro storia continua. Nel cast anche Bilal, che incrocia la strada di Omar (Omar Ayuso). Nel cast anche Itzàn Escamilla (Samuel), Claudia Salas (Rebeka), Valentina Zenere (Sofia), André Lamoglia (Gonzalo), Adam Nourou (Eric), Manu Rios (Patrick), Martina Cariddi (Mencia) e Diego Martìn (Benjamin).

Inoltre, Netflix ha già confermato la sesta stagione di Elite, in cui arriveranno nuovi personaggi.