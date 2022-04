Lady Gaga torna al cinema con Tom Cruise

Dopo A Star is Born di e con Bradley Cooper e House of Gucci di Ridley Scott, Lady Gaga torna al cinema ma non come attrice. Lady Germanotta ha scritto e interpretato Hold My Hand, la canzone che fa parte della colonna sonora di Top Gun Maverick, il nuovo film con Tom Cruise.

Sono passati oltre trent’anni dall’apparizione di Cruise sullo schermo in ‘Top Gun’ nei panni di Pete ‘Maverick’ Mitchell: il pilota con il giubbotto di pelle e gli occhiali scuri che ha fatto sognare tante generazioni non solo per la sua bellezza in sella alla motocicletta ma anche per la storia d’amore con l’istruttrice Charlotte ‘Charlie’ Blackwood. Una passione scandita dalle note di ‘Take My Breath Away’ dei Berlin. Il film cult del 1986 ritorna al cinema il 25 maggio con una nuova storia: Top Gun: Maverick, diretto da Joseph Kosinski e basato sui personaggi creati da Jim Cash & Jack Epps, Jr.

TRAMA E CAST

Al centro della pellicola Paramount Pictures – che sarà presentata in anteprima al Festival di Cannes – c’è il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

Completano il cast Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis con Ed Harris e Val Kilmer.

IL TRAILER

IL POSTER