Atlanta 3, ecco quando debutta su Disney+

Disney+ ha annunciato l’arrivo della terza stagione della pluripremiata comedy di successo Atlanta di e con Donald Glover. In Italia dal prossimo 29 giugno, in esclusiva su Star all’interno della piattaforma di Topolino, la serie è vincitrice di cinque premi Emmy, due Golden Globe due AFI Award, Peabody, PGA, WGA, TCA, NAACP e Critics’ Choice Award.



Nella terza stagione, ambientata quasi interamente in Europa, “Earn” (Donald Glover), “Alfred / ‘Paper Boi’” (Brian Tyree Henry), “Darius” (LaKeith Stanfield) e “Van” (Zazie Beetz) sono nel bel mezzo del loro tour europeo di successo. Insieme, affrontano da outsider la popolarità e lottano per adattarsi a questo nuovo mondo a cui tanto avevano aspirato. Il gruppo si accorgerà che lontano da casa possono succedere tante cose…anche le più assurde.

Gli executive producer della serie sono Donald Glover, Stephen Glover, Hiro Murai, Stefani Robinson, Paul Simms e Dianne McGunigle. Atlanta è prodotta da FX Productions.