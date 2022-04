Jennifer Lopez svela tutti i dettagli della proposta di matrimonio di Ben Affleck

L’amore vero merita una seconda opportunità. A sostenerlo è Jennifer Lopez che ha rivelato i dettagli della proposta di matrimonio di Ben Affleck agli iscritti alla sua newsletter On The JLo. La notizia ha mandato in fibrillazione i fan della coppia. Nessuno avrebbe potuto mai immaginare che, a più di 15 anni di distanza dalla loro prima relazione, i due sarebbero tornati insieme e, per di più, sarebbero diventati marito e moglie. Se i Bennifer volevano far sognare tutto il mondo, beh…ci sono riusciti.

La popstar latina, che qualche mese fa è uscita al cinema con il film Marry Me (e forse ha ispirato Ben), ha parlato di una proposta così romantica che non si sarebbe mai immaginata di ricevere.

“Sabato sera mentre ero nel mio posto preferito al mondo, in una vasca da bagno con tanta schiuma, il mio bellissimo amore si è inginocchiato e mi ha fatto la proposta. Sono stata presa totalmente alla sprovvista. L’ho guardato negli occhi, sorridendo e piangendo allo stesso tempo, cercando di realizzare che dopo 20 anni tutto ciò stava accadendo di nuovo.

Nel 2002, infatti, Affleck aveva aveva regalato un anello impreziosito da una pietra rosa. Per la seconda volta, invece, l’attore ha scelto uno smeraldo (da sogno) con i diamanti incastonati ai lati.

“Ero letteralmente senza parole e lui mi ha chiesto se quello fosse un sì, io non potevo far altro che confermare, certo che quello era un SÌ. Siamo solo due persone che si promettono di esserci sempre l’uno per l’altra. Due persone davvero molto fortunate. Diamo una seconda chance al vero amore“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗥𝗶𝗰𝗵𝗶𝗻 💍 he/him (@jloverworld)

I ‘BENNIFER’ ALLA 78ESIMA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA PER THE LAST DUEL