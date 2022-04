Andrew Garfield annuncia pausa dalle scene: “Ho bisogno di ritrovare il mio equilibrio”

Andrew Garfield ha annunciato lo stop (momentaneo) dalle scene. Dopo averci deliziati con le sue impeccabili interpretazioni ne Gli occhi di Tammy Faye, Spider-Man: No Way Home e Tick, Tick… Boom!, l’attore ha raccontato, durante un’intervista con Vanity Fair, di volersi riposare e ritrovare il suo equilibrio:

“Mi riposerò per un po’, ho bisogno di ricalibrare e riconsiderare cosa voglio fare dopo e chi voglio essere. Questa stagione dei premi è un po’ come una lavatrice. Ho bisogno soltanto di essere una persona ordinaria per un po’.