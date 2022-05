Il David di Donatello entra in classe per 400 studenti under 17

Alice nella Città e il David di Donatello entrano in classe per il secondo anno con un percorso educational dedicato ai ragazzi under 17. Grazie alla collaborazione tra Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni, e la Fondazione Accademia del Cinema Italiano, con la collaborazione di Regione Lazio, AgiScuola e Anec da giovedì 12 maggio una platea composta da 400 studenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni avrà la possibilità, dopo aver visionato i cinque film candidati al David Giovani sulla piattaforma del David di Donatello (Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto di Riccardo Milani, Diabolik dei Manetti Bros, Ennio di Giuseppe Tornatore, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e Freaks Out di Gabriele Mainetti) di partecipare alle masterclass con gli autori. I ragazzi avranno la possibilità non solo di ascoltare gli autori ma anche di intervistarli e di confrontarsi con loro sui temi affrontati in ciascun film.

Questo il calendario degli appuntamenti: giovedì 12 maggio ore 17.00 l’incontro con il regista Riccardo Milani; venerdì 13 maggio ore 17.00 con il regista Giuseppe Tornatore, mercoledì 25 maggio ore 17.00 con il regista Gabriele Mainetti; giovedì 26 maggio ore 17.00 con i registi Marco e Antonio Manetti; venerdì 27 maggio con il cast di ‘È stata la mano di Dio’.

Al termine del percorso educational, gli studenti assegneranno la menzione speciale ‘Scelte di Classe – Speciale David di Donatello’ a uno dei cinque titoli candidati al David Giovani nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà alla fine di maggio. Al percorso Scelte di Classe verrà affiancata anche un’inchiesta sul cinema italiano visto dai ragazzi a cura di Alice nella Città attraverso video interviste ed elaborati.

Gli incontri saranno visibili in diretta sul portale MyMovies www.mymovies.it) e sui social di Alice nella Città.