In seguito a una tosse avuta quest’inverno e finita da circa 1 mese e mezzo il giorno 14 maggio ho fatto il test sierologico per il Covid e ho un risultato positivo 4479 di IgG e 0,71 IgM. Ho anche 3 vaccinazioni.

Però il dottore non mi ha messo in isolamento né mandato a fare il tampone di controllo ne altri test per il Covid

Potrei rifare un esame più approfondito?

Tatiana, 39 anni

Cara Tatiana,

attualmente esistono tre tipologie di test diagnostici:

Test molecolari: test che evidenzia la presenza di materiale genetico (RNA) del virus. E’ il test attualmente più affidabile per la diagnosi di infezione da coronavirus. Test antigenicorapido: questa tipologia di test è basata sulla ricerca di proteine virali (antigeni). Test sierologico: test che evidenzia la presenza di anticorpi contro il virus.

Come puoi leggere attualmente il più affidabile è il molecolare per rilevare la presenza del virus, m soprattutto per il falsi negativi, non il contrario. Di prassi, una volta risultati positivi a qualsiasi test “ufficiale”, quindi fatto in farmacia, in laboratori o in strutture sanitarie, bisogna seguire un protocollo e aspettare i giorni stabiliti prima di ripetere l’esame, anche se ci si negativizza. Per chi ha fatto tre dosi di vaccino dovrebbero essere 7 giorni.

Un caro saluto!