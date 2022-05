Salve,

avrei bisogno di un consiglio.

Settimana scorsa a causa di un evento di stitichezza ho preso un lassativo (guttalax) 7 gocce per cui non ho superato il dosaggio, ieri(7 giorni dopo) senza averlo più ripreso ho dovuto riprenderlo prendendo però solo 6 gocce.

Ho nuovamente avuto tre scariche di diarrea non acquosa del tutto ma molto molle, senza evidenti dolori.

Temo tanto una forma di atonia intestinale .

Dopo quanto si può riscontrare l’ atonia intestinale?

Grazie mille ,sono molto preoccupata.

Anonima

Cara Anonima,

l’atonia intestinale consiste nell’assenza completa della contrattilità a livello del tratto enterico. Ciò comporta l’arresto della peristalsi intestinale e l’impedimento alla progressione del materiale all’interno del lume (ileo paralitico).Quando si soffre di spesso può capitare di ricorrere a lassativi per aiutarsi, potrebbe subentra una dipendenza fisica e psicologica per cui non ci si libera più dal lassativo e si perdono pian piano i riflessi naturali della defecazione.

Per tale motivo è importante, non appena compaiono i primi sintomi di un’alterata defecazione, rivolgersi al medico specialista anche perché una irregolarità dell’alvo può essere legata a cause diverse e, in molti casi, si può risolvere con piccole accortezze legate ad abitudini di vita.

Un caro saluto!