Da Jonathan Bailey di Bridgerton a Can Yaman: tutte le star del Filming Italy Sardegna

Le star italiane e internazionali tornano ad animare l’estate italiana. La madrina Donatella Finocchiaro, la regista Julie Taymor (‘Across the Universe’, e ‘Titus’), l’attore Josh Hartnett, gli scenografi Premio Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Winston Duke (protagonista di ‘Black Panther’), l’attore venezuelano Édgar Ramírez. E ancora, la pluripremiata attrice francese Anne Parillaud, il protagonista della saga di ‘Twilight’ Billy Burke, l’attore Jeremy Piven, l’indimenticabile Sandokan Kabir Bedi, l’attore e modello spagnolo Maxi Iglesias, la star americana James Franco, i pluripremiati attori e Premio Oscar Cuba Gooding Jr. e Regina King, la star di ‘This is us’ Justin Hartley, il protagonista di ‘Bridgerton’ Jonathan Bailey e l’attrice Kate Walsh. Questi sono solo alcuni dei protagonisti della quinta edizione di Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, in programma dal 9 al 12 giugno a Forte Village di Cagliari. Sull’isola sbarcheranno anche Can Yaman, che presenterà la sua autobiografia ‘Sembra strano anche a me’, l’attrice e modella Annabelle Belmondo e Joe Cortese. In rappresentanza del cinema italiano saranno presenti: Raoul Bova, Veronica Pivetti (per presentare il suo ultimo libro ‘Tequila bang bang’), Massimo Ghini, Teresa Saponangelo, Euridice Axen, Rossella Brescia, Marcello Fonte, Giuseppe Zeno, Jasmine Trinca, Frank Matano, Filippo Nigro, Massimiliano Bruno, Roberto Farnesi, Anna Safroncik, Nicole Grimaudo, Antonia Liskova, Sarah Felberbaum, Carlotta Natoli, Giulio Scarpati e Nina Zilli per la musica. Inoltre, Steven Gaydos di Variety conferirà un premio alla memoria di Ray Liotta, per ricordare un grande attore e protagonista del cinema internazionale, oltre che un grande amico. Per l’occasione sarà proiettato il film diretto da Alan Taylor di cui Liotta è protagonista, ‘The Many Saints of Newark’. Anche quest’anno, “non abbandoneremo l’aspetto formativo che il Festival si è prefissato fin dalla sua prima edizione, coinvolgendo gli studenti di ben 20 scuole, che avranno la possibilità di seguire tutti gli eventi del festival dal vivo o tramite la piattaforma streaming, cosa che conferirà loro dei crediti formativi. E poi, grazie alla partnership con il Nuovo IMAIE, quest’anno anche alcuni attori esordienti potranno vivere il Festival e partecipare alle diverse masterclass”, ha detto Tiziana Rocca. “I temi di questa edizione si rivolgono alla democrazia, alla pace, all’ambiente e all’empowerment femminile, grazie sempre alla collaborazione con ‘Women in Film, Television & Media Italia’, sezione italiana dell’associazione internazionale che, promuovendo la parità di genere nell’industria dell’audiovisivo e dei media, incoraggia un cambiamento culturale che porti a una più adeguata e positiva rappresentazione della donna nei contenuti di cinema e televisione”, ha aggiunto Rocca. Tra i film in anteprima, una delle ultime produzioni Netflix, girato tra gli Stati Uniti e l’Italia ‘Love & Gelato’ di Jenna Evans Welch, tratto dall’omonimo best seller. Il film di apertura del festival sarà ‘Jurassic World – Il dominio’, ultimo capitolo del franchise targato Universal Pictures. A chiudere il festival, la sera di domenica 12 giugno, in anteprima mondiale il film diretto da Daniel Adams che vede Jeremy Piven tra i protagonisti, ‘The Walk’. Tra le proiezioni internazionali anche: il film in live-action ‘Sonic 2’, ‘The Lost City’ con Sandra Bullock e Channing Tatum, il film campione di incassi con Tom Cruise ‘Top Gun: Maverick’, ‘Io e Lulù’ con Channing Tatum, ‘La figlia oscura’ di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson, l’ultimo capitolo della saga ‘The Batman’ con Robert Pattinson, ‘Animali Fantastici – I Segreti di Silente’, ‘L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat’, il live-action ‘Cip & Ciop agenti speciali’, l’ultimo capito della saga Marvel che ha come protagonista Benedict Cumberbatch ‘Doctor Strange nel Multiverso della Follia’ e ‘Bad Roads – Le strade del Donbass’ della regista ucraina Natalya Vorozhbit. Tra i film italiani in programma, ‘Il sesso degli angeli’ di Leonardo Pieraccioni, ‘Marcel’ di Jasmine Trinca, ‘Corro da te’ di Riccardo Milani, ‘Tapirulàn’ di Claudia Gerini, ‘Hill of Vision’ di Roberto Faenza, ‘E buonanotte’ di Massimo Cappelli e la trilogia ‘C’era una volta il crimine’ di Massimiliano Bruno. Ampio spazio anche per le serie televisive: tra queste, le seconde stagioni delle serie targate Sky, ‘Euphoria’ e ‘Diavoli’, ‘Hotel Portofino’ di Adam Wimpenny, ‘A casa tutti bene’ di Gabriele Muccino, ‘Il Re’ di Giuseppe Gagliardi, la serie di RaiPlay ‘Il Santone’ con Neri Marcorè e Carlotta Natoli e la prima puntata della sesta stagione della serie di Rai1 ‘Il paradiso delle signore’.