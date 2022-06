Stranger Things 4, Netflix rilascia il cruento trailer del Volume 2

Gli ultimi episodi della quarta stagione di Stranger Things stanno per arrivare. Per colmare l’attesa, Netflix rilascia il trailer finale del Volume 2, disponibile dall’1 luglio.

Cosa succederà nei nuovi episodi

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. I protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Creata dai Duffer Brothers, Stranger Things è prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment con i Duffer Brothers come produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment, Ian Paterson e Curtis Gwinn.