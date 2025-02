Vincitore Sanremo 2025, spunta il nome a poche ore dalla finale: tutto ribaltato

Il Festival di Sanremo 2025 si concluderà definitivamente questa sera e finalmente – dopo una lunga attesa – sapremo chi succederà all’Ariston ad Angelina Mango, vincitrice invece nello scorso anno. Mentre negli ultimi anni era una lotta a due quest’anno è piuttosto diverso e ci sono vari candidati per vincere la competizione.

In una situazione paradossale Giorgia ha vinto la serata delle Cover con Annalisa e difficilmente chi vince la serata Cover vince anche il Festival con la bravissima cantante che ora non è l’unica favorita ma anzi vede diversi artisti che si stanno avvicinando, almeno per quel che riguarda le quote dei bookmakers. Il noto portale Sisal ha pubblicato le quote a poche ore dalla finale e c’è grande equilibrio con un’artista che ha però scalato totalmente la classifica.

Giorgia è ancora favorita quotata a 3.50 ma non è più la favorita numero uno visto che l’ha raggiunta Simone Cristicchi con la canzone Quando sarai piccola, commovente brano dedicato alla madre e che ha commosso milioni di italiani. Ora i favoriti alla vittoria finale sono Giorgia e Cristicchi alla pari ma ci sono altri concorrenti molto vicini ed è uno dei Festival più combattuti degli ultimi anni. Ecco le ultime indiscrezioni.

Sanremo 2025, in cinque in lotta fino alla fine della competizione

Subito dopo Cristicchi e Giorgia occhio anche al giovane cantante ligure Olly che con Balorda Nostalgia sta letteralmente dominando la classifica delle canzoni più ascoltate, è molto apprezzato dai giovani e anche la stampa gradisce molto. La vittoria di Olly è quotata a 4 e praticamente è vicinissimo agli altri con un testa a testa che potrebbe diventare cosi una sfida a tre. Leggermente dietro invece altri due artisti molto discussi.

Da un lato Fedez che sta ritrovando la sua vena artistica e che ha convinto anche nella serata Cover (per lui un buon terzo posto) e accanto a lui anche Achille Lauro, loro due sono quotati a 6 e sono quindi 5 gli artisti che vengono considerati davvero potenziali vincitori della competizione. Appare improbabile sinceramente vedere un vincitore diverso da loro anche se le quote dei bookmakers aprono a varie opportunità.

Tra le clamorose sorprese hanno ben figurato Irama, quotato a 50 ed Elodie quotata invece a 60. Quote pazze ma non impossibili, in un Sanremo che si preannuncia scoppiettante fino all’ultimo minuto. Sapremo solo alla fine chi riuscirà a portare la casa la vittoria con una lotta e una competizione che sarà in bilico fino all’ultimo istante, tocca solo seguire stasera.