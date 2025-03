Netflix, salta in extremis l’attesa serie tv: nessuna seconda stagione

Ogni anno la nota società Netflix, azienda che si occupa della distribuzione via streaming di serie tv, film e tanti altri servizi, offre nuove offerte e nuove importanti produzioni per i propri utenti che vedono cosi sempre aria di novità. Alcune serie durano anni, andando avanti di stagione in stagione mentre altri si fermano prematuramente e tutto è dovuto alla stessa cosa.

Sia Netflix che le varie case cinematografiche (insieme agli sponsor) decidono se rinnovare o meno un prodotto in base al successo raggiunto sia nella popolarità della serie che specialmente nell’audience raggiunta e per tanti di questi motivi l’emittente starebbe pensando di cancellare e non rinnovare la seconda stagione della serie relativa a Meghan Markle.

L’evento ‘With Love, Meghan‘, evento molto atteso e che raccontava alcune delle vicende relative a Meghan Markle e il principe Harry, non sembra aver raggiunto il successo che tutti si aspettavano e per questo Netflix potrebbe arrivare ad una decisione clamorosa. A dire il vero Meghan aveva già annunciato che ci sarebbe stata una seconda serie ma ora le cose sembrerebbero cambiate all’improvviso, e ci potrebbe essere un clamoroso ribaltone all’interno di Netflix, andiamo a capire il motivo.

Ribaltone a Netflix, c’è il rischio di cancellazione

In molti speravano in un grande successo ma invece questa serie Netflix si è rivelata un autentico flop. Come riporta Elle il programma è uscito dalla Top Ten dei programmi più visti su Netflix, e il tutto a soli sei giorni dal suo debutto. Sia le case produttrici che gli sponsor sono molto attenti a questo dettaglio ed ora la seconda serie rischia seriamente la cancellazione o comunque la mancata pubblicazione.

D’altro canto i media sono andati giù durissimi ed hanno criticato fin dalle prime battute una serie che è piaciuta a ben poche persone. Il quotidiano Telegraph ha definito With Love, Meghan come un totale esercizio di narcisismo mentre il portale Variety ne ha parlato come una serie volta ad entrare nell’ego della protagonista.

In molti hanno sottolineato come la serie sembra celebrare Meghan in tutto e per tutto ma senza autenticità, sembra tutto creato appositamente e non convince. Variety prosegue distruggendo la Duchessa del Sussex con una frase amara: “Lo spettacolo si svolge con amore. Meghan ha fatto questa serie con grande quantità di amore, un amore totalmente per se stessa”, la durissima chiusura del portale.