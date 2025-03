Un Posto al Sole anticipazioni: decisione estrema tra Guido e Mariella, nuovo malore in ospedale

Un Posto al Sole è una delle fiction tv più apprezzate sul panorama nazionale, un programma che va in scena ormai da oltre 20 anni e costantemente su Rai 3, a partire dalle ore 20.50. Anche questa settimana si comincerà con la puntata di Lunedi 17 Marzo e vedremo come andranno le cose nei prossimi episodi con tanta incertezza e curiosità da parte del pubblico.

Un Posto al Sole racconta le vicende di ciò che accade a Palazzo Palladini, un palazzo patronale situato a Napoli dove si raccontano storie d’amore, liti e particolari situazioni relative a tutti gli inquilini di questo ormai famosissimo palazzo. Tra i fan della serie c’è apprensione per Michele, il giornalista Michele Saviani, che nelle ultime puntate è stato protagonista quasi di una tragedia.

Il dottor Fusco – una volta vistosi affrontare dal padre di Rossella – ha sparato all’uomo che adesso versa in ospedale in fin di vita. Tutti vanno avanti e indietro da quello che potrebbe essere il suo capezzale e c’è preoccupazione tra tutti, la compagna Silvia e la figlia Rossella, ma anche gli amici come Guido e Mariella. Andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà nella puntata tra il 17 e il 21 Marzo 2025 con grande curiosità del pubblico. Guido in particolare avrà un comportamento sorprendente.

Un Posto al Sole, colpo di scena sul futuro di Guido

Le condizioni di Michele preoccupano tutti, da Guido fino a Rossella. La ragazza avrà un malore durante un incontro spiacevole in ospedale visto che avrà nuovamente a che fare con il professor Fusco, il responsabile del quasi omicidio di suo padre. Oltre a ciò la giovane avrà dei problemi con il cibo e in molti faranno delle raccomandazioni anche alla madre Silvia, almeno per controllarla.

Una situazione piuttosto delicata e che nel tempo potrebbe peggiorare. Diversa invece è la situazione di Guido, preoccupato per il grande amico e pronto ora a chiedere conforto alla famiglia. L’uomo tenterà in tutti i modi di riavvicinarsi a Mariella ma la donna dopo un’attenta riflessione e alcune valutazioni deciderà di allontanare Guido, almeno per il momento.

Una situazione delicata e le prossime puntate di Un Posto al Sole si preannunciano piuttosto importanti con i fan in costante apprensione e in attesa di capire cosa sarà del futuro di Michele, ancora piuttosto in bilico. Le prossime puntate ci aiuteranno a capire qualcosa in più.