Grande Fratello 2025, svelato il nome del vincitore a pochi giorni dalla finale: che sorpresa

Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello 2025 e tra i fan c'è curiosità per sapere chi vincerà ufficialmente questa edizione.

Stiamo assistendo ad una delle edizioni più contorte e particolari degli ultimi anni, il Grande Fratello 2025 continua a far discutere ed ormai la trasmissione di Alfonso Signorini è alle battute finali. Hanno tolto le due serate, manca poco e il 31 Marzo ci sarà la finalissima con ancora dubbi su chi arriverà in finale o meno.

Gli unici certi della presenza sono i tre finalisti Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma mentre per tutti gli altri sarà scontro fino alla fine e in fondo già si vedono gli animi caldi. D’altronde dopo una lunga attesa sarebbe davvero un peccato concorrere per tutta questa edizione ed essere eliminati sono nella fase finale del programma. Ed è stato un Grande Fratello entusiasmante.

Non a livello di ascolti ma sicuramente parliamo di un programma che sta avendo grandi conferme, specialmente sui social dove troviamo reel e costanti video su TikTok ed X volti a elogiare un personaggio o un altro. Finora questa edizione del Grande Fratello sta facendo molto discutere ed anche nelle ultime ore abbiamo assistito al diverbio tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, con la modella offesa ripetutamente.

Passano le settimane e questa edizione del Grande Fratello è interessantissima, c’è curiosità per capire chi alla fine vincerà. I bookmakers intanto hanno espresso una sentenza a riguardo ed è piuttosto netta.

Grande Fratello 2025, c’è una grandissima favorita

L’eliminazione di Tommaso Franchi nelle ultime ore ha destato grande scalpore sul web e anche perchè l’uomo era tra i papabili favoriti di stampa e fan sui social. Il portale di scommesse Eurobet ha postato la classifica relativa alle quote dei favoritissimi e tra la curiosità generale c’è anche chi è spacciato: ad esempio Mariavittoria Minghetti e Giglio sono quotati a 101 e la loro vittoria è ben più che improbabile.

Andando avanti ha qualche chance in più Chiara Cainelli che è comunque data a quota 31 e la sua vittoria al Grande Fratello non è semplice. Stessa identica quota per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, la coppia è apprezzata ma allo stesso tempo hanno tanti hater, specialmente quest’ultima e la loro vittoria è data a quota 16. Subito dopo c’è Jessica Morlacchi a quota 13 mentre sono due le grandi favorite, una addirittura nettamente.

Se Helena ha comunque una grande fan base e vede la sua vittoria al Grande Fratello a quota 7, diversa è la situazione per la grande favorita che è la modella Zeudi Di Palma. Per praticamente chiunque sarà lei a trionfare – salvo clamorose sorprese – e la sua vittoria è quotata addirittura solo a 1.35, davvero il nulla rispetto ai rivali.