Squalifica Sinner, arriva l’annuncio improvviso: “Nemmeno un giorno di sospensione”

Il numero uno al mondo Jannik Sinner è ancora fermo ai box e resterà senza giocare per diverse settimane. L’azzurro è stato suo malgrado ‘costretto’ al patteggiamento per il caso Clostebol con tutti gli avvocati che gli hanno consigliato di accettare i tre mesi di stop per evitare situazioni molto più compromettenti.

Sinner tornerà in campo agli inizi di Maggio e lo vedremo direttamente per gli Internazionali d’Italia a Roma dove la speranza è di rivederlo ancora come numero 1 e visto i risultati scadenti degli avversari è un’ipotesi plausibile. Alcaraz delude ripetutamente, Zverev non è continuo e per diventare numero 1 deve realizzare una serie di grandi risultati, al momento non cosi certa come possibilità. Dal team di Jannik e dal numero uno c’è silenzio totale, non si parla e l’azzurro si sta allenando in forma privata.

La seconda settimana di Aprile l’azzurro potrà riprendere ad allenarsi nei circuiti Atp, intanto però si continua a rumoreggiare e tra tifosi e addetti ai lavori italiani sono in molti a essere delusi da questa situazione e secondo loro Sinner non meritava di essere penalizzato in questo modo. A commentare la vicenda ci ha pensato l’ex tennista Omar Camporese che è stato piuttosto chiaro ai microfoni del Quotidiano Sportivo.

Squalifica Sinner, l’ex tennista azzurro non ha mezzi termini

L’ex tennista Camporese ha chiarito che a suo modo di vedere Sinner non andava squalificato in nessun modo ed ha spiegato cosi il suo pensiero: “Tutta questa vicenda è contraddittoria. Siccome la Wada ha riconosciuto che Sinner non aveva intenzione di assumere una sostanza proibita e che il quantitativo era irrisorio, beh trovo che da innocente non dovesse fare nemmeno un giorno di sospensione”.

Gli ultimi mesi non sono stati semplici per l’azzurro che sul campo è sembrato quasi sempre di essere sotto indagine ed ha reagito sempre nel migliore dei modi. La realtà però è che è difficile muoversi in questo modo e anzi l’atleta di San Candido ha reagito fin troppo bene a questa difficile situazione. Il fenomeno altoatesino ha vinto gli Us Open e gli Australian Open mentre era sotto indagine.

Camporese ha continuato chiarendo: “Pochi si rendono conto di quello che ha dovuto attraversare il numero uno in questo anno. Le sue vittorie fanno passare in secondo piano il resto ma psicologicamente non è stata facile. Riuscire a convivere con il peso e trionfare è semplicemente straordinario“, il messaggio dell’ex tennista. Insomma Sinner continua ad avere ammiratori e sono sempre di più i tennisti e gli ex atleti a difendere il suo operato.