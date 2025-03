Si sente male davanti a tutti, tifosi dell’Inter in apprensione: che paura

Torna in campo la serie A e quest’oggi ci saranno gare importanti per il resto della stagione. La giornata vede l’Inter di Simone Inzaghi affrontare l’Udinese in un match cruciale per la lotta scudetto e subito dopo assisteremo al match tra Napoli e Milan del Maradona, una sfida chiave per la lotta scudetto. Per i nerazzurri poi sarà un finale di stagione incredibile.

Sicuramente non per cuori deboli visto che tutti i tifosi nerazzurri dovranno fare i conti con una serie di delicate sfide, si parte con il campionato e poi già mercoledi ci sarà il doppio derby di Coppa Italia contro il Milan, e poi il confronto in Champions League contro il Bayern Monaco. E una serie infinita di match, oltre ovviamente al Mondiale per club che comincerà verso la metà di Giugno. Negli anni abbiamo conosciuto tanti tifosi vip del club nerazzurro.

Dai cantanti come Vecchioni, Vasco Rossi e il più giovane Tananai fino a conduttori come Amadeus e Paolo Bonolis e la lista è infinita. Tanti tifosi vip e nelle ultime ore un noto tifoso nerazzurro ha avuto un grave problema, una situazione che ha spaventato tutti i suoi fan. Stiamo parlando del noto comico italiano e milanese Andrea Pucci che ha avuto un malore mentre si trovava sul palco.

Malore per il noto tifoso Inter, arriva il messaggio sui social

Da La Sai l’Ultima fino a Le Iene e Colorado, negli anni abbiamo assistito a diverse performance di Andrea Pucci che è sempre stato molto apprezzato. Il noto tifoso Inter ha pubblicato sui propri social un messaggio per chiarire tutto quello che è accaduto. Pucci era infatti alle prese con un suo spettacolo a Forli, uno show al PalaGalassi, lo spettacolo ’30 anni…Non sentirli’ ma dopo pochi minuti l’uomo ha dovuto abbandonare il palco.

Poche parole tra lo spavento generale con Pucci che ha detto ai fan: “Non mi sento molto bene, non riesco a proseguire”, poi è andato via lasciando tutto il pubblico spaesato e piuttosto preoccupato. Poche ore fa Pucci ha pubblicato un post sui social dove ha fatto chiarezza ed ha cosi provato a rassicurare i fan:

“Vi ringrazio per le centinaia di messaggi ricevuti, oggettivamente non sto benissimo e dovrò fare dei controlli. Vi comunico per correttezza, che le date del 1 e 2 Aprile cosi come quelle dell’8 e del 9 sono state rimandate e sospese”. Pucci ha chiarito infine che le date saranno rimandate in Autunno. Poche parole e tanta apprensione e Pucci terrà sicuramente aggiornati i fan.