Serie A, penalizzazione per una Big nella prossima stagione: esplode il caos

Mentre in queste ore il calcio italiano è impegnato con la Coppa Italia emergono clamorose dichiarazioni riguardo la serie A, un campionato al momento piuttosto combattuto e che vede (probabilmente vedrà fino all’ultimo) la lotta al vertice tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Antonio Conte, distante solo tre punti e pronta ad approfittare di ogni passo falso della capolista.

Una lotta che si preannuncia durissima con i nerazzurri e il club partenopeo che stanno emozionando il pubblico e le ultime 8 gare saranno decisive per stabilire chi vince il campionato. Negli ultimi anni la serie A e in generale il campionato italiano hanno vissuto vicende particolari, alcune sicuramente non positive per la tutela del calcio italiano.

Ricordiamo molto la penalizzazione con relativa esclusione dalla Champions League della Juventus e ora un altro grande club italiano rischia grosso. Almeno secondo alcune indicazioni da parte dei media. I giornalisti Giovanni Capuano (voce di Panorama) e Luca Momblano che ne hanno parlato durante la trasmissione su TeleLombardia QSVS riferendo esiti piuttosto pesanti.

I due sono tornati riguardo alla vicenda del trasferimento in azzurro di Victor Osimhen, ora stella del Galatasaray (comunque in prestito dal Napoli) e giocatore protagonista nel terzo scudetto partenopeo.

Serie A, occhio alla squalifica: la sentenza in diretta è netta

Il trasferimento di Osimhen dal Lille al Napoli è stato molto discusso non per la cifra, alta ma chiaramente in misura con il valore del giocatore, ma bensi per altro. Il Napoli inseri’ 3 giocatori nell’affare Osimhen, valutandoli comunque cifre importanti ma che in realtà non hanno affatto mantenuto le attese: parliamo del greco Karnezis e dei giovani Manzi e Liguori, giocatori che non hanno mai vestito la maglia del club francese.

Secondo quanto riportano Capuano e Momblano il Napoli riceverà una penalizzazione ‘per l’accusa di aver violato il principio di lealtà sportiva della correttezza e della probità‘. Recentemente la Procura Federale ha riaperto il Fascicolo e Capuano ha tuonato con le seguenti dichiarazioni: “Io penso e sostengo da tre anni che il Napoli debba essere penalizzato, ma comunque per l’eventuale penalizzazione si parla dell’anno prossimo”.

I tifosi azzurri possono restare tranquilli per questo finale di stagione e per la conseguente lotta scudetto mentre in futuro potrebbe cambiare la situazione ed occhio a eventuali penalizzazioni, la riapertura del caso porta a nuovi possibili colpi di scena.