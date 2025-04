Allarme Sinner, niente da fare in vista del Roland Garros: Alcaraz fa festa

Jannik Sinner è al momento fermo per la squalifica e il relativo patteggiamento al caso Clostebol ma tra gli appassionati di tennis c’è grande curiosità per come e cosa accadrà nel giorno del suo rientro in campo. Al momento il numero uno al mondo non fa sapere molto su come e dove si sta allenando, è apparsa solo una foto insieme ad altri ciclisti e l’azzurro è apparso molto felice.

In questo momento dove il numero uno manca, chi è subito dietro non ne sta approfittando, anzi tutt’altro. Sia Zverev che Alcaraz hanno preso parte a deludenti sconfitte, e i tornei di Indian Wells e Miami sono stati vinti da giovani in rampa di lancio come il britannico Jack Draper e come il giovanissimo Mensik, a sorpresa vincente su Novak Djokovic. Insomma Sinner è avvisato ma non in maniera cosi netta.

Il giornalista Massimiliano Ambesi ha parlato sul canale Youtube di Oasport, durante la trasmissione Tennismania. L’uomo ha spiegato cosi la situazione del tennis attuale: “Djokovic ha detto che quella di adesso è la NextGen, ma se vediamo solo ai prossimi tornei non credo ci siano grandi occasioni perchè manca Sinner”. Ambesi fa riferimento che alla fine l’azzurro ora salterà solo i Masters 1000 di Monte Carlo e Madrid ma in fondo ‘chi se ne frega’, chiarisce il giornalista.

Alcaraz Sinner, il duopolio è netto: arriva il messaggio verso Parigi

Il campione italiano e quello spagnolo hanno dominato nel 2024 e hanno vinto due titoli del Grande Slam a testa, quest’anno Sinner ha vinto e giocato solo gli Australian Open mentre Alcaraz ha vissuto più bassi che alti e Ambesi ha spiegato: “E’ vero che Alcaraz ha perso delle partite ma come l’anno scorso e voi pensate che non sia il favorito al Roland Garros?”, spiega lo sportivo che poi continua:

“Anche lo scorso anno si parlava di continuità e non continuità per Alcaraz ma ora ci troviamo nella stessa situazione. Affronterà la stagione sulla terra da sano e lui è il favorito al Roland Garros dinanzi a Sinner, che resta il secondo favorito nonostante la squalifica”. Poi il riferimento è a quello che accadrà dopo la stagione sulla terra e ovvero a Wimbledon:

“A Wimbledon il favorito è Alcaraz che ha vinto due volte e solo poi c’è Sinner mentre a Flushing Meadows è l’azzurro il numero uno al mondo”. Un messaggio chiaro con Ambesi che sottolinea che Alcaraz e Sinner sono avanti a tutti.