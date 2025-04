IKEA, questo famosissimo oggetto vale oltre 1000 euro: controlla se ce l’hai ancora

IKEA è uno dei marchi più conosciuti al mondo e l'azienda svedese ha sedi praticamente in tutto il mondo. Nelle ultime ore emerge una rivelazione.

Il marchio IKEA riguarda il marchio di un’azienda molto importante ed emergono nuovi clamorosi dettagli riguardo alcuni pezzi inediti. Ormai in tutte le nostre case troviamo spesso prodotti IKEA che oltre ad essere mobili a basso costo sono anche piacevoli da vedere e specialmente i giovani tendono a investire in questo marchio.

IKEA utilizza prodotti funzionali ed abbastanza economici, possiamo praticamente definirlo come ‘ciò che è necessario’. Ma oltre a pezzi nuovi e particolari va detto anche che l’azienda nordica ha un grande listino di pezzi vintage, pezzi firmati e che negli anni diventano da collezione. Ci sono vari mobili che abbiamo visto anche nel film che sono diventati molto richiesti.

Il consumismo è all’ordine del giorno e ci sono alcuni pezzi dell’IKEA che sono molto apprezzati e che hanno davvero grande mercato, andiamo a vedere quali. Pezzi da collezione e a prezzi neanche cosi folli che in poco tempo fanno stanno facendo il giro del web. Andiamo a vedere nello specifico come funziona.

IKEA, puoi prenderli a costi fattibili: ecco i dettagli

Ci sono ancora alcuni prodotti antichi e che potremmo definire vintage che se li ritrovate nelle vostre case avete un ‘piccolo tesoro‘. Uno dei prodotti più iconico di Ikea è la particolare libreria Billy, la cui prima edizione è stata venduta addirittura nel lontano 1979. Se possiedi la prima edizione o comunque una delle prime ora puoi rivenderla a un prezzo ben maggiore rispetto a quello originale.

Un altro prodotto molto apprezzato è la sedia di Verner Panton, la sedia VILBERT che fu prodotta solo per pochi mesi nel 1993. A quel tempo quel capo non ebbe grande successo ma ora sta tornando alla moda, e può arrivare a costi superiori ai 1000 euro. Poi ci sono anche altri prodotti molto interessanti e a costi che potrebbero esplodere in alto.

Un altro pezzo molto apprezzato è la poltrona Amiral, un mix con una struttura in acciaio e seduta in pelle, un pezzo vintage molto richiesto ed apprezzato nel mercato del presente e del modernariato, un pezzo che costava poco e che ora può superare i 500 euro. Ci sono vari pezzi unici e originali che possono irrompere nel mercato attuale e che ora prendi a costi più alti. Un altro esempio è quello della lampada Sinnerlig di Ilse Crawford e sono sempre più costosi e rari nel mercato del design moderno.