Djokovic alza bandiera bianca, colpo di scena: c’è l’annuncio

L’ex numero uno al mondo Novak Djokovic si trova ormai nella fase finale della sua carriera, manca sempre meno e purtroppo in questo 2025 tutti lo stanno notando. Il tennista balcanico ha alternato deludenti prestazioni a prove abbastanza positive, come le semifinali agli Australian Open e la finale a Miami, ma non ha mai vinto il titolo numero 100.

Il tennis vive una fase di distaccamento, con Djokovic finirà definitivamente il regno dei Big Three e ci sono alcuni tennisti pronti a prendere (o già lo hanno fatto) il loro scettro. Tra questi ovviamente c’è il numero uno al mondo Jannik Sinner, pronto a vincere e provare a ottenere buoni risultati su ogni superficie, ovviamente allo scadere della squalifica per il caso Clostebol, sospensione che terminerà agli inizi di Maggio.

Intanto il circuito continua e questa settimana andrà in scena il Masters 1000 di Montecarlo, primo grande torneo che si disputa sulla terra. Djokovic è candidato a essere uno dei protagonisti, punta la vittoria del titolo ma – rispetto al passato – l’esperto campione stavolta vola basso e fa chiarezza:

“Ambizioni sulla terra? Non ho avuto molto tempo per abituarmi, le mie aspettative non sono molto alte. L’obiettivo è quello di disputare il maggior numero di gare per arrivare al meglio al Roland Garros”.

Novak Djokovic e le sue parole sul futuro

Novak Djokovic si trova ormai nella fase finale della sua carriera, ma in molti sognano di vederlo vincere ancora un altro Slam, il suo grandissimo 25esimo titolo. Ai microfoni dell’Equipè il campione serbo ha proseguito: “Fine carriera dopo il 25esimo Slam? Non credo, ma non si sa mai. Penso di avere ancora benzina nel motore e come dimostrato in Australia e Miami posso ancora giocare a livelli molto alti. Competere mi dà sempre soddisfazione”.

Poi il campione ha proseguito: “Se mi dici che vincerò il 100 titolo in un torneo del Grande Slam beh firmerei subito. Sono però consapevole che è una montagna difficile da scalare e bisogna essere molto umili a riguardo”, spiega il tennista. E Djokovic non vede l’ora di scendere in campo e debutterà a Montecarlo nel match contro il cileno Tabilo, un avversario non semplice da affrontare subito.

Per molti quello di Djokovic potrebbe essere il suo anno in carriera ma il tennista serbo non è stato chiaro a riguardo e c’è molta curiosità per capire se il tennista possa tornare o meno in campo.