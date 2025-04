Berrettini, tutto stravolto nel ranking Atp dopo l’impresa con Zverev: cosa cambia

Il tennis italiano ha visto a Montecarlo una grandissima notizia per il nostro sport. L’ex Top Ten Matteo Berrettini ha vissuto tante difficoltà negli ultimi anni, specialmente legate a problemi fisici che non lo hanno mai realmente abbandonato e invece nella giornata di ieri il tennista romano ha offerto una prestazione brillante per battere il numero due al mondo Alexander Zverev.

I due hanno giocato una grande gara, l’azzurro ha battuto un’ottima versione di Zverev e grazie a questa vittoria ha dato una grossa mano anche a Jannik Sinner. Con questo ko Zverev non potrà più scavalcare in classifica Sinner, o meglio l’altoatesino potrà tornare a Roma ancora come numero uno al mondo e questo dimostra le difficoltà di tutti i rivali del campione di San Candido.

Ma oltre alla querelle del primo posto il ranking ha ora un nuovo pretendente e Matteo Berrettini ha dimostrato di poter competere con i migliori. Nel corso del terzo set i due hanno dato vita ad uno scambio spettacolare di 48 colpi, Berrettini lo ha vinto ed ha certificato la sua crescita sia fisica che mentale. Anche in chiave ranking ora Matteo sembra avere la certezza di poter lottare con i migliori e – nella settimana dei suoi 29 anni – ha evidenziato di poter dire ancora la sua nel circuito Atp.

Occhio al ranking, grandi notizie per Matteo Berrettini

La vittoria di Berrettini su Zverev ha riportato in auge l’ottimismo e l’azzurro ha chiarito che può ancora dire la sua. Il circuito Atp al momento non vede grandissimi fenomeni, ci sono Sinner e Alcaraz ma quest’ultimo ha recentemente palesato grossi problemi, sia di condizione fisica che mentale. Dietro però c’è davvero poco e il match di ieri ha sancito che può inserirsi anche il campione romano.

Nel corso della sua carriera Berrettini è stato per diverso tempo un Top 10, ha ottenuto risultati come finali del Grande Slam a Wimbledon ed ha dimostrato di poter competere su qualsiasi superficie, che sia cemento o anche terra. L’augurio che molti si fanno è che Matteo possa tornare ai piani alti della classifica e chissà magari l’Italia potrebbe presentare alle Atp Finals di Torino due italiani, non solo Jannik ma anche ‘The Hammer’.

Il direttore di Ubitennis Ubaldo Scanagatta ne ha parlato nel suo consueto editoriale ed ha sottolineato di come l’azzurro sia uno dei possibili candidati a tornare presto nella Top Ten mondiale. Non sarà semplice ma Matteo può dire la sua e lo ha dimostrato a più riprese. L’azzurro è in buone condizioni e la speranza è che possa restare cosi.